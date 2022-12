Un chiodo all’interno di un piatto di pasta servito ai bambini nella mensa dell’asilo. Allarme a Monterotondo, a Nord-Est di Roma, dove sulle chat dei genitori è montata la rabbia: come racconta il quotidiano Il Messaggero, un chiodo è ritrovato nel piatto di uno dei bambini della scuola dell’infanzia. E non è la prima volta che succede: già nel 2021 era accaduto altre tre volte, con oggetti metallici nei piatti serviti a mensa in diversi istituti della città.

All’epoca la ditta che forniva il servizio della mensa era finita sostituita e dopo una gara di appalto ne era subentrata un’altra. Ma a distanza di un anno nulla sembra essere cambiato: il sindaco Riccardo Varone ha sospeso il servizio in tutte le scuole del territorio e ha annunciato indagini da parte dei carabinieri. La foto del chiodo è subito diventata virale nelle chat dei genitori, furiosi per quanto è successo.