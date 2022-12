Il 2022 sta per terminare, e con esso si perderà anche la possibilità di poter fruire di alcuni bonus e agevolazioni. I bonus in scadenza sono molti, ma altrettante agevolazioni sono state confermate per il prossimo anno. Facciamo dunque un riassunto contenente i principali bonus dei quali si può ancora fruire, ma bisogna affrettarsi: la fine del 2022 è vicina.

Bonus 2022 in scadenza, per alcuni occorre affrettarsi

Il primo bonus che si deve prendere in considerazione è il bonus facciate. Esso deve essere richiesto entro e non oltre il 31/12/2022, e permette di ottenere una detrazione fiscale del 90% . Esso può essere utilizzato per tutti i lavori che comprendono la ristrutturazione della facciata esterna degli edifici, che si riferiscono ai lavori effettuati nel periodo che va dal 2020 al 2021.

Il secondo bonus che vogliamo prendere in considerazione è il Sisma Bonus. Esso può essere richiesto per effettuare dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile contro il rischio sismico, e riconosce al beneficiario una detrazione del 50% rispetto al totale della spesa affrontata per i lavori.

Se si fanno dei lavori che apportano un miglioramento di almeno due classi, il sisma bonus può dare una detrazione dell’80%, mentre i condomini possono ottenere anche il 5% in più, arrivando a una detrazione totale dell’85%.

Il terzo bonus è il bonus trasporti. Esso è stato prorogato anche per il mese di dicembre fino a esaurimento dei fondi stanziati. Col bonus trasporti, tutti i pendolari o i viaggiatori possono avere un’agevolazione di 60 euro sull’acquisto dell’abbonamento dei mezzi pubblici.

Il quarto bonus, molto utile alle famiglie con bambini piccoli è il bonus asilo nido. Questo bonus in scadenza permette di ottenere l’agevolazione per il pagamento dell’asilo nido in base alla data di presentazione della richiesta, di conseguenza è meglio affrettarsi per fare la domanda.

Altri bonus da prendere in considerazione

Quinto bonus da prendere in considerazione è il bonus prima casa under 36. Esso spetta a tutti i giovani che hanno un ISEE inferiore ai 40.000 euro annui. Il bonus è destinato a chi ha comprato casa nel periodo che va dal 2021 al 2022, e offre la garanzia statale sull’80% del capitale relativo al finanziamento. Esso consente, inoltre, la possibilità di azzerare l’imposta di registro, l’imposta sostitutiva, quella di bollo e la ipotecaria sull’immobile.

Infine, ma non per ultimo, abbiamo il tanto discusso Superbonus 110%. Sebbene in parlamento si stia discutendo se prorogare l’efficacia del Superbonus al 110% anche per le Cilas effettuate fino al 31 dicembre 2022, allo stato attuale il Superbonus al 110% può essere fruito solo da chi ha effettuato Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata entro il 25 novembre.

