I bonus: o si amano o si odiano. Il governo Meloni non li ama molto ma per gli italiani sono importanti perchè senza bonus tante famiglie non vivono. Ma oggi tanti bonus si avvicinano alla data di scadenza e quindi diventa importante per gli italiani capire come sbrigarsi per non perderne nemmeno uno. Il Governo Meloni dice che i bonus sono mance e che non servono a niente. Eppure per gli italiani sono fondamentali perchè ormai una famiglia su 4 non ce la fa ad arrivare a fine mese. L’inflazione è al 12% e le bollette sono sempre più alte e lo ha riconfermato pochi giorni fa ARERA. Dunque le famiglie soffrono sempre di più e hanno sempre più paura perchè se finiscono in povertà non c’è più il paracadute del reddito di cittadinanza. Davvero una brutta situazione.

I tanti bonus da non lasciar scadere

Partiamo dal bonus prima casa under 36. Tutti i giovani con un ISEE entro i 40.000 euro possono chiederlo. Se si è comprata la casa tra 2021 al 2022, si ha la garanzia statale sull’80% del capitale relativo al finanziamento. Ma grazie a questo bonus vengono completamente cancellate anche le odiose imposte: l’imposta di registro, l’imposta sostitutiva, quella di bollo e la ipotecaria sull’immobile.

Ma non dobbiamo dimenticare il Superbonus 110%. Infatti il superbonus per come lo conosciamo scade a fine anno e quindi per chi vuole usufruire del 110% il termine è proprio quello. Si discute di proroghe ma comunque anche se è quasi certo che sarà prorogato, l’aliquota scenderà al 90% e i termini saranno molto diversi e più restrittivi per questo bonus che tanto ha aiutato i truffatori.

Bonus alla famiglia e non solo

Prima di vedere i tanti bonus alla famiglia in scadenza vediamo anche il bonus facciate. Anche questo scade alla fine del 2022 ed anche questo si è prestato a tanti imbrogli. E’ proprio a causa delle tante truffe sul bonus facciate che il governo Draghi ha cominciato ad essere ostile nei confronti dei bonus ed a rendere il meccanismo della cessione sempre più difficoltoso.

Un bonus veramente fondamentale per i genitori è il bonus asilo nido. Le domande scadono proprio il 31 dicembre e quindi bisogna veramente sbrigarsi. Questo bonus eroga fino a 3000 euro per coprire tutte le rette del nido pubblico oppure privato. In base all’ISEE le cifre dei rimborsi possono erre veramente ricche e si arriva appunto a 3000 euro.

Bonus famiglia fondamentali

Il bonus nido è fondamentale perchè è un vero e proprio rimborso di 11 mensilità del nido e l’erogazione dei rimborsi si può avere fino a luglio 2023, ma la domanda per chiedere il bonus deve arrivare al massimo entro la fine del 2022. Un rimborso per ogni singola retta del nido è qualcosa di utilissimo per le famiglie che hanno figli entro i tre anni.

Ma un altro bonus da chiedere entro fine mese è il bonus trasporti pubblici da 60 euro. Inizialmente era solo per un mese, ma poi è stato prorogato ed ora si può chiedere anche a dicembre fino ad esaurimento fondi.

fonte ilovetrading.it