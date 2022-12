Due persone arrestate dai poliziotti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato di Portici-Ercolano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Lucio Sannino, ucciso nel 2014 a Torre del Greco. I due destinatari dell’ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea sono gravemente indiziate dei reati di omicidio e di porto e detenzione di due pistole, aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico Vollaro, attivo nella zona di Portici.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’eliminazione della vittima sarebbe deliberata dal clan per condotte «delegittimanti il prestigio criminale» dei Vollaro offuscato da condotte infedeli dell’affiliato, che si sarebbe impossessato di denaro sottratto alla cassa dell’organizzazione criminale e che avrebbe commesso rapine in assenza dell’autorizzazione del reggente del clan.