Dà fuoco alla cella e poi ferisce un agente della Polizia Penitenziaria. Protagonista un detenuto extracomunitario ristretto nel carcere di Avellino. Si tratta dell’immigrato che lo scorso luglio uccise a martellate un commerciante cinese a Monteforte Irpino e ferì gravemente un cliente. Insomma, una personalità a dir poco criminale e pericolosa che neppure in carcere riesce a tranquillizzarsi nonostante i trattamenti che sicuramente starà ricevendo. Il detenuto ha dato alle fiamme suppellettili e materasso della propria cella.

Il personale della Polizia Penitenziaria è riuscito con non poche difficoltà a domare l’incendio e a mettere in sicurezza la sezione. Quattro poliziotti sono rimasti intossicati dal fumo tossico. Hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto Soccorso. Ancora pericoli, dunque, per quanto riguarda la polizia penitenziaria sempre più esposta ad episodi simili e che reclamano nuovo personale e maggiore sicurezza.