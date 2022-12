Era morta da tempo, ma nessuno s’era accorto di nulla. Una donna di 79 anni dell’Ucraina è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione a Borgo di Montoro. E’ la figlia, dall’Ucraina, a chiedere l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale, perché da mesi non riusciva a mettersi in contatto con lei. Quando i rappresentanti delle forze dell’ordine sono entrati nell’abitazione l’hanno trovata distesa sul letto. Con molta probabilità un malore non le ha lasciato scampo. Dolore nella cittadina della Valle dell’Irno dove la 79enne risiedeva da sei anni.

Un nuovo caso di dramma della solitudine per una persona anziana, straniera che probabilmente nel tempo in cui era vissuta in Irpinia non era riuscita a coltivare troppe amicizie. Il ritrovamento solo il tragico epilogo di un fatto drammatico sotto ogni aspetto.