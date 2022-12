Le squadre di soccorritori all’opera a via Celario, epicentro della frana di Casamicciola di sabato scorso, hanno trovato la macchina dell’ultimo dei dispersi, la giovane Mariateresa Arcamone, 31enne cameriera in un bar di Forio. Grazie alla tregua concessa dal meteo si sta scavando nella zona della casa di Mariateresa e poco fa la sua Fiat Panda è trovata, sepolta dal fango, in cima al tetto della abitazione della giovane donna di cui però non si ha ancora traccia. Prosegue il lavoro delle squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Per aiutare a fronteggiare l’emergenza legata alla frana di Casamicciola e per scongiurare le conseguenze di disagi e rallentamenti sull’ex statale 270, in particolare nel tratto interessato dalle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, la compagnia Alilauro propone, a partire da domenica 4 dicembre, un collegamento marittimo diretto dal porto di Forio verso Ischia e viceversa ad un costo simbolico di 1 euro a passaggio. Si tratta di una iniziativa pensata per risolvere, attraverso l’opportunità offerta dalle vie del mare, i disagi legati alla tragedia che ha colpito l’isola d’Ischia. Gli orari delle partenze sono: Forio-Ischia 06.45 (dal lunedì al venerdì), 09.15 (escluso domenica), 11.20, 13.00 (dal lunedì al venerdì), 15.55. Ischia-Forio 08.05 (dal lunedì al venerdì), 08.30 (solo il sabato) 10.30, 11.55 (dal lunedì al venerdì), 15.35, 18.20.