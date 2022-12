Continuano le scosse nel Sud dell’Italia con un terremoto nel messinese in una zona molto sismica e che ricorda purtroppo eventi storici tragici. I fatti venerdì sera la terra ha tremato quattro volte nella provincia di Messina. La scossa più forte è quella di magnitudo 3.7. L’epicentro è registrato nei pressi di Floresta, in provincia di Messina. La prima delle ore 19,18 e di magnitudo 3 con epicentro a 4 km a sud ovest di Floresta e a una profondità di 35 km. La seconda alle 19,19 di 3.1 a 3 km a ovest di Floresta e a una profondità di 38 km. Insomma, tutte piuttosto forti e avvertite dalla popolazione: in alcune città qualcuno è sceso in strada per sfuggire a eventuali crolli che non si sono verificati.

Poi La terza pochi secondi dopo, di 3.7, la più forte a 4 km a nord di Floresta e a una profondità di 45 km. La quarta alle 19,22 di magnitudo 2.3 a 4 km a sud ovest di Floresta e a una profondità di 39 km. Non si segnalano danni a cose o a persone. Per fortuna le strutture hanno retto ai movimento tellurici.