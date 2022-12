Schiacciato da una balla di fieno di circa 300/400 chili. E’ morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata (Ag). L’uomo, dopo l’incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell’azienda agricola intestata alla madre, è arrivato in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Delle indagini si sta occupando la polizia.

Inoltre tre auto sono state distrutte la notte scorsa in due incendi divampati a Tuglie e Matino, in Salento. Il sospetto è che la matrice sia dolosa. A Tuglie le fiamme sono divampate in via Carluccio interessando una Volvo XC 40 e una Fiat Panda. A Matino, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Eucalipti per l’incendio di un’Audi modello Q7. Su entrambi i casi sono in corso accertamenti.