Durante un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno di spaccio dì sostanze psicotrope e stupefacenti, il nucleo motociclisti della polizia Locale di Pomigliano d’Arco, coordinato dal Ten. Dott. Tranchese Giacomo, ha fermato un autovettura con a bordo 4 persone sospette. Durante il controllo è emerso che due dei fermati avevano precedenti specifici per spaccio; inoltre uno di loro gravato da precedente di tentato omicidio mentre l’altro aveva obbligo di dimora nel comune di Ischia.

Si è dunque proceduto alla perquisizione della vettura, dove all’interno sono rinvenuti circa 50 grammi di marijuana e hashish, tre telefoni di vecchia generazione e alcune centinaia di euro in contanti. Il tutto è sottoposto a sequestro. Si è poi proceduto al sequestro penale finalizzato alla confisca dell’autovettura e al trasporto presso gli uffici del Comando dei 4 fermati per l’identificazione.

I soggetti su disposizione del PM di turno della Procura di Nola sono finiti denunciati per concorso in traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti e psicotrope, uno di loro per false generalità e violazione degli obblighi di dimora.