Lacrime a Torre Annunziata per Carlo Solofra. Il cadavere del 43enne lo hanno ritrovato ieri mattina attorno alle 12.30 nelle acque del canale che lambisce Via Bradiola alle porte di Sarzana (La Spezia). Qui l’uomo originario di Torre Annunziata viveva da qualche anno per lavoro, svolgeva infatti la professione di cameriere e da qualche giorno si erano perse le sue tracce fino al tragico ritrovamento di 24 ore fa. A riconoscere la salma gli stessi famigliari dell’uomo, residente nella cittadina ligure, che risultava scomparso dalla mattina di domenica ed era oggetto di ricerche da alcune ore.

Gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un malore o di una caduta accidentale. Ma se non si possono escludere ipotesi, lo stesso vale per altre più violente, anche se il 43enne non aveva nemici e tutto sembra fare presagire un malore fatale o una caduta Sul luogo del ritrovamento un magistrato della Procura della Spezia e il medico legale. Nelle prossime ore sul corpo di Solofra dovrebbe essere svolta autopsia. Un dramma che ha scosso quindi i Paesi Vesuviani ed in particolare l’area torrese.