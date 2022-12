Il movimento civico ecologista Terzigno Verde, in collaborazione con la Rete delle Associazioni Verdi, organizza a Terzigno la prima edizione del Christmas Village. Dalle ore 10 alle ore 22, nella centrale Piazzetta Borgonuovo, saranno presenti stand espositivi delle associazioni, degli artigiani e dei produttori locali. Dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 16 alle alle 18:30, sono previste attività laboratoriali e animazione per i bambini curate dei membri di Terzigno Verde e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Pompei. Previsto anche l’arrivo di Babbo Natale in slitta.

Dunque a Terzigno, le associazioni si attivano per portare il Natale in città: stand espositivi e attività laboratoriali a Piazzetta Borgonuovo per tutta la giornata di Domenica 18 Dicembre 2022. Insomma, una domenica diversa per i piccoli di Terzigno che possono respirare aria di Natale.