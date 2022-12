Questa notte verso le 2.30 a Caivano i Carabinieri della locale compagnia, nel percorrere la strada statale sannitica all’altezza della località di Pascarola, hanno trovato una Renault Scenic ribaltata con nessuno a bordo. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che, poco prima, personale del 118 era intervenuto e aveva trasferito due persone, un uomo e una donna, all’ospedale Cardarelli. L’uomo ha 35 anni ed è rimasto illeso mentre la donna, anche lei 35enne, è ricoverata in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. L’auto è sotto sequestro.

Sorti peggiori invece in un altro sinistro avvenuto al Nord. È morto infatti all’ospedale di Pordenone, per le gravissime ferite riportate, il 28enne investito da un’auto ieri sera a Pordenone, non mentre camminava, com’era comunicato in un primo momento, bensì mentre era in sella a una bicicletta.