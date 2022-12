Il centro operativo comunale e il comitato coordinamento soccorsi, alla luce dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania, hanno condiviso un nuovo provvedimento che proroga l’allontanamento dei cittadini di Casamicciola dagli edifici situazioni in zona rossa. Lo ha annunciato il commissario straordinario per la Protezione civile a Ischia, Giovanni Legnini, nel corso di una conferenza stampa. L’ordinanza è stata firmata dalla commissaria prefettizia di Casamicciola, Simonetta Calcaterra.

Si tratta di un provvedimento “confermativo della precedente ordinanza di allontanamento dagli edifici della zona rossa. Questa norma – ha spiegato Calcaterra – richiama l’obbligo di ottemperare agli ordini impartiti dalle autorità: si ricorda ai cittadini che osservare le disposizioni di allontanamento è un ordine, non una facoltà. Speriamo che chi si trova ancora in appartamento decida di rispettare l’obbligo di allontanamento”. In piazza Marina, a Casamicciola, un centro di raccolta fornirà informazioni ai cittadini in relazione alle strutture alberghiere nelle quali la popolazione per cui si è resa necessaria l’evacuazione troverà ospitalità. Una navetta accompagnerà gli sfollati in hotel. Per ricevere informazioni, inoltre, è disponibile il numero verde 800850114. Tre auto, munite di megafono, trasferiranno ai cittadini la comunicazione “cioè – ha detto Calcaterra – la necessità, l’obbligo di allontanarsi dalla zona rossa per l’allerta arancione”.