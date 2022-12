Ieri a Scafati un uomo è stato rapinato mentre si recava in banca. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto. La notizia si apprende da Salerno Today. Un uomo è stato aggredito mentre si recava presso la filiale di Scafati del Banco di Napoli. L’uomo, probabilmente, stava andando in banca per depositare una somma di denaro. Sul luogo sono giunte le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto. Al vaglio le telecamere della zona, mentre gli inquirenti hanno raccolto la testimonianza della vittima. Ad agire almeno in due, dietro minaccia di una pistola.

Poco dopo il rapinatore si è dato alla fuga insieme ad un complice con una macchina. Subito sul posto I carabinieri della locale Tenenza che stanno indagando sul caso e stanno cercando di ricostruire il tutto anche attraverso le telecamere di videosorveglianza.