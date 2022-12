L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) l’accadimento, nella zona dei Campi flegrei, di un evento sismico di magnitudo 2.0 localizzato nei pressi di via Napoli, all’altezza dell’Accademia Aeronautica. Il sisma si è prodotto alle 13:56, ora locale, alla profondità di 0,3 km. L’evento potrebbe essere accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della polizia municipale.

In giornata un terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito alle 7:49 anche la Bosnia Erzegovina. La scossa, secondo quanto riferisce il portale “Klix”, è avvertita in diverse citta’ del Paese. Dalle prime informazioni diramate dal Centro sismologico europeo (Emsc), il terremoto è avvertito a Mostar, Stolac, Medjugorje, Capljina e in altri centri urbani, ma senza registrare danni.