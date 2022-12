Il 21 dicembre, presso il comune di Cardito (NA), durante un posto di controllo mobile con la Polizia Municipale posto sotto sequestro un veicolo che trasportava 5 mq di rifiuti in maniera non conforme, al conducente è elevata una contravvenzione di 26mila euro oltre il sequestro del veicolo. Il 22 dicembre con ordinanza della questura di Napoli, nei comuni di Massa di Somma, S. Giorgio a Cremano, Pollena Trocchia e S. Sebastiano al Vesuvio, sono controllate e sequestrate 5 attività commerciali, deferite in stato di libertà 6 persone, poste sotto sequestro oltre 1700 mq di aree di sversamento presso un autolavaggio ed una ditta di lavorazione di materiale ferroso, ed elevate sanzioni fino a 126 mila Euro.

L’operazione è condotta dalla Polizia di Stato, dalla Municipale dei comuni interessati, dai Carabinieri forestali, Esercito Italiano, dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Guardia di Finanza.

Prosegue quindi anche nei giorni festivi l’attività di Esercito e forze dell’ordine nella Terra dei Fuochi sotto la cabina di regia presieduta dall’incaricato Filippo Romano, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Decine le attività commerciali controllate nell’ultima settimana, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio dagli aeromobili a pilotaggio remoto e pattuglie a terra dell’Esercito oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.