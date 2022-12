“Credo che” in Campania “prenderemo qualche decisione rispetto ai cittadini provenienti dalla Cina. Rischiamo di avere nuovi focolai e quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti. In Cina viaggiano ormai su un milione di contagiati al giorno. Dobbiamo fare attenzione, non so che diavolo di variante hanno in Cina”. A dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ad Avellino, durante il suo intervento ad un incontro organizzato per accogliere i 100 nuovi assunti dall’azienda regionale di tpl Air Campania. “Prenderemo delle misure per quanto riguarda l’aeroporto di Capodichino: chi arriva dalla Cina da oggi in poi deve essere sottoposto a tampone. Non possiamo consentirci di accendere focolai di Covid con altre varianti” conclude il governatore.

Intanto, prima della Campania, anche la Lombardia ha deciso qualcosa di simile con i tamponi a Malpensa per chi arriva dalla Cina. I contagi nel Paese sono alle stelle e la situazione è veramente difficile. Per adesso non si conosce se si tratti di una variante molto diversa dalle precedenti.