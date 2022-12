I fatti nel fine settimana nella centralissima via Toledo, dove un uomo di origine straniera si è introdotto senza permesso nella profumeria Mac, spogliandosi e mettendosi a torso nudo in vetrina. Qui ha poi inscenato una specie di teatrino con i passanti che assistevano, divertiti e meravigliati, tra lo sgomento dei commessi del negozio che non sapevano come reagire a quanto stava accadendo. A quel punto la decisione di avvisare le forze dell’ordine. Allora sono intervenute alcune pattuglie della polizia di stato e municipale per rimettere le cose a posto. L’uomo si è così rivestito e, nonostante sia apparso molto tranquillo, al momento di essere portato via ha anche opposto resistenza. Così lo hanno ammanettato e portato via con la forza.

Una mattinata certamente meno tranquilla del previsto in uno dei negozio cuore dello shopping di via Toledo, dove si è verificato un avvenimento del tutto inaspettato e che ha anche spiazzato commessi e avventori dell’arteria tra le più famose di quelle partenopee per quanto riguarda lo shopping.