I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, insieme a quelli della Pmz Stella e della stazione Borgoloreto e ai vigili del fuoco, hanno provveduto all’evacuazione di quattro palazzine per l’incendio di un deposito di un supermercato. E’ accaduto questa notte in via Colonnello Carlo Lahalle 3. Per il momento le famiglie sgomberate non potranno accedere alle proprie abitazioni fino a quando gli stabili non saranno ritenuti sicuri. Attivata anche la protezione civile. Indagini in corso per chiarire dinamica. Al momento non si può ancora escludere nessuna causa.

“Come parroco del quartiere mi sento di esprimere tutta la mia solidarietà alla grande famiglia del supermercato sigma per questa tragedia che li ha colpiti. Solidarietà anche per tutte le persone che da stanotte sono fuori casa”. Ha detto il parroco don Lello Pescicolo. Per fortuna l’incendio vasto e pericoloso non ha causato feriti. Si lavoro adesso per la sicurezza di tutti.