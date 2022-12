Dopo il grande Marocco dei Mondiali in Qatar che si è fermato solo in semifinale contro la Francia, un successo maghrebino giunge anche nell’area vesuviana grazie al podismo. Dunque un po’ l’anno sportivo del Marocco. La 15esima edizione della StraPoggiomarino della 10 chilometri, organizzata dalla Joy Of Running ha visto trionfare Aich Youssef un atlleta di origini marocchine che ha sfrecciato per le strade poggiomarinesi assieme al suo collega, secondo classificato Makadmi Driss. Anche lui, nemmeno a dirlo, marocchino. Per l’Italia solo il terzo posto e poi Tricolore per il podio rosa, quello femminile, che non si è fatto attendere molto. Quasi settecento gli iscritti alla 15esima edizione che con il loro entusiasmo hanno sfidato l’allerta meteo diramata poche ore prima, facendo persino uscire il sole su di una Poggiomarino gremita.

Tanta la partecipazione: in molti hanno raggiunto via Roma, domenica scorsa, durante le prime ore dell’alba, organizzazione perfetta, nessuna sfumatura per Joy of Running, presieduta da Saverio Lettieri. Tanto lavoro premiato dall’entusiasmo che si è vissuto durante la mattina. La Joy of Running, nata da un gruppo da amici oggi è conosciuta in tutto il mondo. Hanno corso in America, in Francia, in Spagna, facendo sempre bene. Applausi per Mario Sperindeo, uno degli organizzatori che ha seguito la 10 km assieme al team del pronto intervento. Anche grazie a lui, tutto è filato per il meglio. Insomma, sport e tanto spettacolo tra le vie di Poggiomarino.