Questa notte nel Napoletano due ragazzi sono morti sul colpo in un incidente automobilistico lungo la strada statale 268. Per cause in corso di accertamento, un’auto al cui interno c’erano Salvatore Rinaldi, 19 anni, di Somma Vesuviana, e Jasmir Limongello, 22 anni, napoletana, ha invaso la corsia opposta di marcia, colpendo frontalmente un furgone. Le persone a bordo del furgone sono rimaste illese. Sono loro, dunque, le due vittime sulla Statale dei Paesi Vesuviani, l’ennesimo incidente nonostante i miglioramenti effettuati di recente sull’arteria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire dinamica. La circolazione stradale è rimasta interrotta per diverse ore in entrambi i sensi di marcia. Praticamente illesi i due conducenti del mezzo da lavoro che si è ritrovato la vettura in senso contrario proprio laddove la carreggiate si restirnge.