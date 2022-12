Diversi cittadini hanno inviato al consigliere regionale di Europa Verde,Francesco Emilio Borrelli, foto e video della spiaggia di San Giovanni a Teduccio completamente ricoperta dai rifiuti. La spiaggia, ricorda lo stesso Borrelli in una nota, «è da tempo abbandonata a se stessa e il maltempo di questi giorni ha contribuito a peggiorare la situazione, portando arriva immondizia di ogni tipo».

«Con Europa Verde da tempo ci battiamo per la riqualificazione della spiaggia di San Giovanni. Riuscire a recuperare questo litorale sarebbe d’importanza strategica per tutta la città, rappresentando un indotto economico e sociale fondamentale per tutti i cittadini del quartiere – spiega Borrelli – Oggi quella spiaggia è solo una discarica a cielo aperto, stracolma di rifiuti di ogni genere, covo di animali e malattie, una vergogna per una città che dovrebbe essere a piena vocazione turistica e invece non riesce a tutelare alcune ricchezze che potrebbero rappresentare un volano di sviluppo. Chiediamo impegno massimo da parte delle istituzioni per il recupero della spiaggia di San Giovanni e di tutto il quartiere che merita un rispetto e una dignità differenti».