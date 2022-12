Uno sparo all’alba in piazza. Un puro gesto di esibizionismo, dato la manovra acrobatica compiuta con il fucile per colpire la pavimentazione stradale, facendo rimbalzare il colpo, e che l’impresa è stata immortalata per essere condivisa sui social. L’episodio è apparso in alcune storie di Instagram che diversi utenti hanno segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi- sinistra. L’ennesima follia figlia dei social che si sarebbe potuta trasformare in tragedia come purtroppo succede quanto si spara senza pensarci, anche soltanto per “scherzare”. E tutto, in questo caso, per girare un video e ottenere like. Secondo quanto si apprende i fatti sono avvenuti a Baiano, quindi appena dopo il Nolano, nel Mandamento

Secondo i segnalanti, la scena sarebbe avvenuta a Baiano, in provincia di Avellino. “Abbiamo segnalato il filmato alle forze dell’ordine chiedendo di effettuare delle verifiche. Si tratta, in ogni caso, di un gesto stupido, irresponsabile e diseducativo che va punito nella maniera più assoluta.”- ha commentato Borrelli.- “La mania di protagonismo da social sta accendendo in molti il lume della follia e dalla stupidità alimentando la cultura della violenza. Bisogna intervenire e prendere provvedimenti”.