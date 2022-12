Prosegue oggi il calo dei prezzi dei carburanti. Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel venerdì poco mosse, sabato sono arrivati nuovi ribassi sui prezzi raccomandati sulla rete nazionale. A intervenire sui due prodotti sono state Eni con -3 cent, IP, Q8 e Tamoil con -2 cent. Continua di conseguenza la discesa dei prezzi praticati alla pompa. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 11 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina (contro 1,794), con le compagnie tra 1,756 e 1,805 euro/litro (no logo 1,771).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,853 euro/litro (1,870 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,783 e 1,901 euro/litro (no logo 1,760). La media del diesel servito è 1,922 euro/litro (contro 1,942), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,850 e 1,974 euro/litro (no logo 1,825). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,777 a 0,793 euro/litro (no logo 0,763). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,299 e 2,492 (no logo 2,453).