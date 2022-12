Il consiglio comunale di Napoli lavorera’ anche durante il periodo natalizio. Il 28 e il 29 dicembre, infatti, a partire dalle 9, con appello previsto alle 10, l’assemblea cittadina si riunira’ per approvare le 14 delibere iscritte all’ordine dei lavori. In particolare e’ attesa l’approvazione della delibera 511, relativa all’approvazione del bilancio consolidato del comune, della delibera 503, sull’incremento dell’aliquota addizionale Irpef, e della 530 che prevede l’istituzione di un’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per i voli in partenza dall’aeroporto di Capodichino, che determinera’ l’aumento da 6,5 a 8,5 euro della tassa d’imbarco.

Proprio questa delibera ha, pero’, suscitato notevoli polemiche: la Gesac, la societa’ che gestisce lo scalo, si e’ detta “sconcertata” per la decisione della giunta comunale, ma dure proteste sono giunte anche dalle compagnie aeree low cost Easyjet, Ryanair e Volotea, che hanno minacciato di “rivedere il numero di rotte e la loro frequenza da e per Napoli, a causa di una ridotta sostenibilita’ economica delle rotte stesse, con l’effetto immediato di un peggioramento del servizio che le compagnie aeree svolgono sulla citta’ e sulla regione”.