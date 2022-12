Decidono di sposarsi, si recano al Comune per ufficializzare il matrimonio ma lui, a sua insaputa, ha già una moglie da otto anni. È successo a Salerno, protagonisti della vicenda Alfredo e Gilda, che oggi ospiti a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso hanno avuto modo di raccontare i dettagli dell’assurda storia e sulla presunta moglie: una coetanea di Santo Domingo, che ora vive a Milano e pare si sia risposata con un altro uomo. Alfredo, 39 anni, si è recato insieme alla compagna Gilda al Comune per firmare i documenti per poter convolare a nozze, ma giunti sul luogo l’impiegata ha iniziato a fare delle domande scomode al futuro marito.

«Ho notato che era insistente sulle domande, mi ha chiesto più volte se fossi già sposato io ovviamente ho negato pensando fosse una sciocchezza, ma poi si è rivelata la realtà dei fatti, che trovo assurda, ma che mi impedisce di sposarmi», ha raccontato ospite di Barbara D’Urso.

Poi è intervenuta la compagna Gilda: «Io ho pensato inizialmete fosse uno scherzo, soprattutto perché mi fido ciecamente del mio compagno. Il tragitto verso casa è stato un incubo, l’ho tempestato di domande ma poi mi ha mostrato il passaporto e mi sono tranquillizzata»

Tuttavia, il 39enne ha confessato alla conduttrice di Canale 5 di esserci davvero stato in passato a Santo Domingo per una vacanza e che probabilmente lì ha perso i documenti. Dopo la scoperta, Alfredo ha denunciato la falsità dell’atto di matrimonio ma, essendo passati otto anni dalle nozze, il reato è prescritto dunque non gli è rimasto che chiedere al tribunale civile l’annullamento di un matrimonio mai celebrato. Ma l’istanza è respinta, ed ora il 39enne pretende che siano svolti gli accertamenti ed individuate le responsabilità.