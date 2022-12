Mobiletti, pacchi, sedie e alcuni materassi. Una decina di donne, che tra ieri e l’altro ieri sono finite sgomberate dai palazzi doveva vivevano abusivamente nella zona del Pallonetto di Santa Lucia a Napoli, hanno occupato la chiesa dell’Immacolata in via Egiziaca a Pizzofalcone. Una decisione che sta generando caos e c’attenzione da parte delle forze dell’ordine. Anche nei giorni scorsi alcuni degli sfollati hanno protestato sul sagrato della parrocchia e affisso dei messaggi denigratori sia nei confronti del parroco dell’Immacolata, don Michele, che contro il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, su un portone e su una edicola votiva per aver denunciato le occupazioni abusive.

Un chiaro messaggio intimidatorio che poi nei giorni scorsi ha portato anche alla tutela del parroco e alla scorta per il consigliere. Gli edifici erano tutti occupati abusivamente e molti erano in ‘possesso’ famiglie legate al clan Elia.