È ancora allarme sicurezza a Salerno dove lo scorso martedì 19 dicembre, nella zona di Casa Manzo, una donna è finita aggredita e derubata in casa. Stefania, una maestra di scuole elementari una volta rientrata nella sua abitazione all’interno dell’area residenziale di Parco Orsini ha sorpreso tre malviventi, incappucciati e a volto coperto, intenti a svaligiarle la casa. La donna ha provato a reagire, ma è stata aggredita con pugni e calci dai tre ladri sorpresi a rubare. Attimi di puro terrore per la donna: diverse le ferite causate dai colpi. Non solo, i malviventi hanno poi preso di mira, dopo aver ripulito la cassaforte della donna, anche l’appartamento vicino.

L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza. Torna la paura dei ladri ed i residenti della zona chiedono maggiori controlli e più sicurezza. La preoccupazione dei cittadini della zona aumenta anche in vista delle festività natalizie. Il timore è che i malviventi decidano di prendere i mira nuove abitazioni mentre i proprietari sono via. Sebbene la presenza di Stefania non abbia impedito, in questo caso, ai ladri di agire.