Continuano i servizi a largo raggio da parte dei carabinieri nell’area dei monti Lattari: a Pimonte i militari della locale stazione hanno rinvenuto e sequestrato 3 chili di marijuana. La sostanza stupefacente era in un terreno demaniale, nascosta e ben conservata. Il fusto in plastica era interrato, ma non completamente.

Intanto blitz anti-droga a Portici, arrestata una coppia di pusher. Un 35enne e la sua compagna convivente incensurata, di 24 anni. A bloccarli i carabinieri che hanno “osservato” i fidanzati per diverso tempo, accertando i loro comportamenti illeciti, fino a intervenire. Nelle tasche dei due, una dose di cocaina e 13 dosi di hashish. Nella loro abitazione e in un deposito di via Caportano riconducibile alla coppia, rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di quasi 100 grammi, altri 11 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga e appunti con sopra la verosimile contabilità dell’attività di spaccio.