Giornata nera per gli scioperi in tutta Italia. A Napoli, in piazza Plebiscito, la manifestazione inizia alle 10:30 con gli interventi di delegate e delegati che sarà conclusa dalla segretaria confederale Cgil, Francesca Re David. In Campania fermi i trasporti pubblici con le seguenti modalità: 8 ore in Trenitalia dalle 9.00 alle 17:00 e 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00, in EAV (Ente autonomo Volturno, qui le le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea) e ANM (Azienda napoletana mobilità, qui i servizi minimi garantiti).

A Roma la manifestazione dei sindacati che hanno lanciato lo sciopero, Cgil e Uil, è alle 10:00 in piazza della Madonna di Loreto, nelle vicinanze di Piazza Venezia. Autobus, metro e tram nella Capitale non saranno garantiti dalle 20:00 alle ore 24:00. Nella fascia di sciopero, inoltre, non saranno garantite le corse delle linee bus notturne. Si ferma anche Cotral. I pullman extraurbani e i treni delle tratte Roma-Lido e Roma Nord potranno subire variazioni o cancellazioni dalle 8:31 alle 16:59 e dalle 20:01 alle 24:00.

Sciopera anche il personale di Roma Servizi Mobilità. La società ha comunicato che non saranno garantiti i servizi di box informativo alla stazione ferroviaria di Termini, dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00; il check point bus turistici Aurelia dalle 11:00 alle 14:00; lo sportello al pubblico di piazzale degli Archivi dalle 13:00; e il Contact Center dalle 15:00. Disagi, infine, sono attesi anche per i pendolari della rete ferroviaria. Con lo stop dei dipendenti del gruppo Fs dalle ore 9:01 alle ore 17:00 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni.