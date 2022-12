Schianto sull’A30, muore tifoso della Scafatese

Una lunga scia di sangue sulle strade del Salernitano. Per cause ancora in corso di accertamento, questo pomeriggio, poco dopo le 17, una moto e un mezzo pesante si sono scontrati sulla A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, in direzione Caserta. Troppo gravi le ferite riportate dal centauro, che ha perso la vita. La vittima è un trentenne di Scafati. Si chiamava Giuseppe Vitiello.

Ad intervenire sul posto sono stati i volontari del soccorso. Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

A causa del tragico incidente il traffico è andato in tilt, registrati circa tre chilometri di coda in direzione di Caserta.

Ancora una giovane vita spezzata

A nemmeno una settimana dalla tragica morte di Massimo De Rosa, il centauro che ha perso la vita domenica scorsa a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l’Amalfitana, tra Praiano e Positano, la provincia di Salerno è sconvolta da una nuovo tragico sinistro.

Questo il post della Scafatese per il suo tifoso: Col dolore nel cuore la Scafatese piange la scomparsa di Giuseppe Vitiello, venuto a mancare tragicamente oggi pomeriggio a seguito di un incidente stradale. Tifoso canarino fino al midollo, Giuseppe è stata una colonna del tifo organizzato giallobleu, sempre al fianco delle vicende calcistiche della sua squadra del cuore. La società intende esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze. PEPPE VIVE CON NOI”.