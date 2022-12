Addio ad Aldo Lauro, figlio di un noto ginecologo. Il giovane è morto in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto domenica sera. Il ragazzo 24enne era andato a sbattere con lo scooter lungo il guardrail della Nola-Villa Literno. In sella alla sua moto c’era anche un amico che si trova ricoverato in gravi condizioni. Sgomento nel Napoletano. Era figlio del dottor Carmine Lauro, famoso ginecologo ed ex primario del reparto di ostetricia dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e si è schiantato contro il guardrail sulla Nola-Villa Literno, nel territorio di Castelvolturno.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che trasportarono i due feriti in ospedale. Purtroppo per il conducente 24enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Caserta, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto avvenuto. Profondo il dolore mostrato da parte di tutti i colleghi e del personale di Cassino dove lavora il padre del ragazzo deceduto, il dottor Carmine Lauro: i funerali si terranno a Napoli, dove tutta la famiglia risiede.