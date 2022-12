Sangue sulla statale 163 Amalfitana, tra Praiano e Positano, si sono scontrati una moto ed uno scooter. Troppo violento l’impatto: Massimo De Rosa, 35enne di Praiano, alla guida del motorino, purtroppo, ha perso la vita. Gli altri feriti che erano a bordo della moto, intanto, sono stati soccorsi e condotti presso l’ospedale di Ravello, per le cure del caso. Indagano i carabinieri, per stabilire la dinamica e le cause del sinistro mortale.

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D’Angelantonio, chiamati a ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno informato il magistrato di turno che ha disposto il prelievo del sangue della vittima per accertamenti tossicologici. La salma è stata liberata. L’accertata positività del 53enne salernitano è stata comunicata al pubblico ministero.