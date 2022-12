Ancora il male di vivere, ma per fortuna in questo caso è risultato provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine. I fatti oggi, quando una giovane donna ha tentato il suicidio mentre viaggiava in auto con il marito. Proprio quest’ultimo a chiedere aiuto. Provvidenziale l’intervento degli agenti della polizia stradale di Avellino che hanno scongiurato la tragedia. I fatti si sono verificati lungo il raccordo Avellino-Salerno. La donna, presa dallo sconforto, si era stretta una sciarpa al collo mentre era in macchina insieme al marito che era alla guida. È stato proprio questi che, mentre cercava di sciogliere il nodo, ha allertato il 113, permettendo alla pattuglia, poco distante, di arrivare immediatamente sul posto. La celerità degli operanti ha fatto tutto, ma ad ogni modo restano i segni di una società sempre più complicata per quanto riguarda la sostenibilità dei gesti.

L’intervento dei poliziotti è stato provvidenziale nel togliere la sciarpa e permettere alla malcapitata – che era già cianotica – di respirare nuovamente, in attesa dell’intervento del personale sanitario, nel frattempo immediatamente allertato e prontamente giunto sul posto. Adesso la giovane moglie sembra essere fuori pericolo, ma naturalmente ci sarà ancora molto da lavorare per lei e le sua famiglia.