Benzinai di nuovo sul piede di guerra con uno sciopero in arrivo. Le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa hanno proclamato uno sciopero delle aree di servizio di 72 ore consecutive, dalle 22 di martedì 13 dicembre alla stessa ora di venerdì 16. La protesta è proclamata in seguito alla diffusione della bozza di un decreto interministeriale.

Intanto i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale sono in salita, soprattutto per effetto delle nuove accise in vigore dal primo dicembre. Questo quanto emerge dall’analisi odierna messa a punto da ‘Quotidiano energia’. La benzina in self service sale a 1,739 euro al litro. Il diesel a 1,815 euro al litro.