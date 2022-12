Ancora una rapina a Scafati dove un imprenditore è stato derubato del suo Rolex. È accaduto in pieno centro, poche settimane dopo un episodio simile avvenuto in via Martiri d’Ungheria, dove un noto imprenditore del posto fu affiancato da due sconosciuti in sella ad uno scooter mentre era alla guida della sua auto. In quell’occasione, la vittima fu costretta a consegnare il prezioso orologio che indossava al polso, minacciato con una pistola. Ieri, mercoledì 7 dicembre, è accaduto nuovamente in via Martiri d’Ungheria dove potrebbero aver agito gli autori del colpo di qualche settimana fa.

Il copione praticamente lo stesso: un altro noto imprenditore di Scafati si trovava alla guida della sua auto quando è stato affiancato dai malviventi. Lo hanno minacciato con una pistola, costringendolo a consegnargli l’orologio Rolex che indossava, del valore di diverse migliaia di euro.