Momenti di panico nel Comune di Scafati dove un dipendente è finito aggredito da un giovane utente. L’ennesimo episodio di “ordinaria follia” contro un lavoratore, reo secondo l’utente di avere impiegato troppo per fare una carta d’identità. Dunque, in particolar modo, si sarebbe scagliato contro il dipendente perché arrabbiato a causa del ritardo nel rilascio del documento alla madre come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Il dipendente ha provato a placare l’utente il quale, prima ha sottolineato di essere lì per la terza volta, poi ha colpito il dipendente comunale con un pugno in pieno volto. L’aggressore è finito subito denunciato. La vittima, invece, anche usciere e autista del sindaco Salvati, si è recato all’ospedale Scarlato.

Dopo averlo medicato i medici lo hanno dimesso con una prognosi di una settimana. Successivamente, l’autore dell’aggressione ha fatto ritorno negli uffici comunali per ritirare il documento, il tutto sotto gli occhi degli agenti di Polizia Municipale che così lo hanno identificato e denunciato. Insomma, si è comportato come se nulla fosse mai accaduto.