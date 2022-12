Ennesima aggressione ai danni un sanitario. È accaduto mercoledì sera intorno alle 22,30 al Santobono, ospedale pediatrico del quartiere collinare. Come puntualizza Nessuno Tocchi Ippocrate, associazioni che annovera le aggressioni al personale sanitario, siamo alla numero 66 da inizio anno. Una signora ha accompagnato la bambina con una bronchite asmatica (quarto accesso) apparentemente in buone condizioni cliniche al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico. Pretendeva di bypassare il Triage ed entrare subito a visita. Mentre l’infermiera triagista le spiegava che non si poteva derogare dalla registrazione e dall’acquisizione dei parametri vitali la donna, inveendo e minacciando l’infermiera, si è intrufolata nel box visita che, in quel momento, era occupato da un altro paziente.

«Raggiunta dall’infermiera triagista che, con molta calma, le chiedeva di completare prima tutte le procedure di Triage , la donna si è scagliata contro l’infermiera aggredendola fisicamente con calci. Solo l’intervento del personale di vigilanza ha evitato che l’infermiera subisse traumi maggiori. Sono allertate le forze dell’ordine che hanno identificato la donna e condotto in caserma l’infermiera che ha voluto sporgere querela di parte» ragion per cui la trentacinquenne, madre della bimba, è finita denunciata. La stessa infermiera è successivamente medicata e refertata per un trauma contusivo alla gamba sinistra con prognosi di 7 giorni.