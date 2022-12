Una persona ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale che si è registrato sulla statale 7bis/Racc ‘di Terra di Lavoro’. Il sinistro ha coinvolto un motociclo. Secondo quanto riferito dall’Anas per consentire i rilievi e ripristinare il prima possibile la circolazione è stato chiuso il tratto di strada in direzione SP 101/Via Napoli al km 0,500, nei pressi di Villa Literno in provincia di Caserta. Sul posto – si aggiunge – sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Inoltre a 24 ore dall’incidente che è costato la vita a due 18enni di Roma, un altro giovanissimo è morto per uno scontro mentre viaggiava con lo scooter. Stavolta la tragedia si è consumata in Sicilia, ad Acireale. La vittima è un ragazzo di 16 anni, che si è schiantato contro un’Audi Q8, guidata da un cittadino albanese di 23 anni.