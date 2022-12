Sabato mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Roma a San Giuseppe Vesuviano per la segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una persona la quale ha raccontato di aver sorpreso un uomo mentre stava asportando i fari della sua auto e che quest’ultimo, dopo averlo minacciato con un cacciavite, lo aveva aggredito per poi darsi alla fuga.

Gli operatori, anche grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato il malvivente presso la sua abitazione in via Santa Maria la Scala, identificandolo per un 25enne di San Giuseppe Vesuviano, con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per rapina.