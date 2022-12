Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano sono intervenuti nel piazzale di una concessionaria in via Mandrile. Due le auto completamente distrutte da un incendio scoppiato per cause ancora in fase di accertamento. Altre due sono state danneggiate dalle fiamme, poi estinte dai vigili del fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento. Al momento non si esclude chiaramente nulla, anche se lo sguardo degli investigatori in questo caso si proietta spesso sulla possibilità del racket che soprattutto nel periodo natalizio diventa ancora più feroce.

Un rogo arrivato quando la concessionaria era chiusa, difatti avvenuto nella serata dell’Immacolata. A dare l’allarme alcune persone del posto che hanno visto le fiamme alzarsi al cielo ed hanno avvisato vigili del fuoco e forze dell’ordine. I pompieri sono riusciti a limitare i danni mentre continuano le indagini.