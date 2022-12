Sabato notte una persona ferita si è presentata all’ospedale di Nola con una ferita da taglio alle gambe. Ha raccontato che si trovava in piazza Regina Margherita a San Gennaro Vesuviano, quando in tre con i volti travisati lo hanno accoltellato alla coscia sinistra, procurandogli due ferite e una tumefazione al volto. Lo hanno portato dai parenti all’ospedale di Nola, poi dimesso con 20 giorni di prognosi. Indaga la polizia del commissariato di Nola. La vittima è P. A., di 32 anni. Ci sono dubbi sul movente, che la vittima non ha chiarito: si sta verificando la sua versione dei fatti.

E ci sarebbe un tentativo di rapina – indagini sono in corso – dietro il ferimento, poco dopo la mezzanotte, di un 44enne di Arzano. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti presso l’ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore: secondo una ricostruzione ancora da verificare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato colpito in più parti da due sconosciuti forse per rapinarlo; pare fosse a bordo della sua auto a Giugliano in Campania ed era in compagnia di una donna. Il 44enne non è in pericolo di vita.