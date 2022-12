Tentavano di rubare il combustibile dall’impianto di riscaldamento di una scuola, ma sono stati sorpresi in flagrante dagli agenti del Commissariato Bagnoli. E’ accaduto la scorsa notte a Napoli, in via Terracina. Gli agenti hanno visto i due malviventi all’opera intorno ai locali dell’impianto di riscaldamento. All’arrivo dei poliziotti i due sono fuggiti, uno ha fatto perdere le proprie tracce mentre l’altro è stato raggiunto e bloccato. In un furgone sono state trovate tre taniche da mille litri per il trasporto del carburante e diversi arnesi da scasso. A.E., 21enne napoletano, è arrestato per tentato furto.

Altro intervento per un uomo ferito a un braccio la scorsa notte, e medicato nell’ospedale Pellegrini con una prognosi di 15 giorni. E’ accaduto a Napoli, in via dell’Avvocata. Indagano i carabinieri della PMZ Centro. La vittima è un cittadino di origini srilankesi, 35 anni, ferito verosimilmente con un’arma da taglio al braccio sinistro. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito senza alcun motivo da due persone.