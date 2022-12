Avrebbero provato a rubare una jeep con arnesi da scasso: tre minorenni sono finiti arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. L’episodio è accaduto la scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre

del Greco, percorrendo una strada centrale del comune vesuviano, hanno notato una jeep parcheggiata e lì vicino un’altra auto in moto all’interno della quale vi era un uomo. Nella jeep tre minori sono sorpresi con arnesi atti allo scasso mentre nella vettura in moto, pronto a partire, un 25enne di Miano risultato essere la “vedetta” che è finito denunciato a piede libero. I minorenni arrestati, due 16enni e un 17enne, sono ora nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Insomma, il kit per rubare automobili a disposizione di una banda di minorenni, segno che ancora i più piccoli tra i delinquenti si stanno specializzando in questa tipologia di furti tornata tristemente in voga. E spesso proprio i giovanissimi si sentono potenti e non hanno alcuna paura del pericolo ed anche meno scrupoli. Paradossale il fatto che i tre non avessero nemmeno la patente e provassero a portare via un’auto anche di una certa dimensione come una Jeep.