I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato un 56enne del posto. E’ stato sorpreso poco dopo aver forzato la porta di un ristorante in Via Filosa. Aveva portato via dai locali 10 bottiglie di vino e champagne per un valore di circa 700 euro. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Il 56enne è ora in carcere.

Sempre nel Napoletano alcune persone hanno forzato la porta di un’abitazione, appiccando un incendio. E’ accaduto la scorsa notte nel rione Iacp di Crispano, in provincia di NAPOLI. I residenti erano fortunatamente fuori casa per le festività. L’appartamento ha subito gravi danni. Non ci sono feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale caserma per chiarire dinamica e matrice.