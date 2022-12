Gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti nel parcheggio di un centro commerciale per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale, poco prima, aveva bloccato un uomo dopo averlo sorpreso a forzare la portiera di un’auto in sosta da cui aveva asportato un giubbotto; gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso del giubbotto appena rubato. F.C., 62enne napoletano con precedenti di polizia, è finito arrestato per furto aggravato.

Continuano quindi i furti nei parcheggi dei centri commerciali. Nei guai un 62enne con precedenti specifici e che stavolta ha dovuto fare i conti con una solerte guardia giurata che ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Tuttavia i vasti parcheggi delle gallerie di negozi sono sempre più terreno fertile per i malviventi.