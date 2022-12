Il ladro in fuga a Scafati dove il malvivente ha provato a scassinare la saracinesca di una gelateria dopo aver già rapinato una pizzeria. È accaduto in via Manzoni, ma il proprietario del negozio si è lanciato all’inseguimento del malvivente. Ha poi imboccato la strada statale 268 per cercare di dileguarsi, ma il commerciante non si è arreso e lo ha seguito a tutta velocità, “costringendolo” a prendere l’uscita per Boscoreale-Poggiomarino per poi andare avanti per altre decine di chilometri, arrivando così in una zona periferica, in aperta campagna, nel comune di Ottaviano.

A quel punto il malvivente ha proseguito a piedi, abbandonando il veicolo. Il commerciante, nel frattempo raggiunto da una pattuglia della Guardia di finanza, è riuscito a recuperare il registratore di cassa rubato dalla pizzeria all’interno del furgone.