Notato e segnalato al 112 da un passante l’uomo arrestato dai carabinieri per atti di sciacallaggio nella zona di Casamacciola, sull’isola di Ischia, colpita dalla frana a fine novembre scorso. In dettaglio, spiega una nota dei carabinieri, Angelo Calise, 53enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è fermato all’interno di un cortile condominiale. In suo possesso 1 forcone, 2 rastrelli, 1 forbice da giardinaggio e 1 tanica in plastica. Calise è sottoposto fermo “per ricettazione perché gravemente indiziato di aver rubato altro materiale”. A casa del 53enne, infatti, sono rinvenute e sequestrate 8 pale da scavo e 1 carriola a mano.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se questi attrezzi siano stati rubati a qualche associazione di volontariato impegnate nei soccorsi dopo la frana. Calise si trova ora al carcere di Napoli Poggioreale in attesa di giudizio.