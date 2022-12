Sarà Alstom a fornire un nuovo sistema di segnalamento su tutte le linee vesuviane di Eav. Il player sarà capofila dell’Associazione Temporanea d’Impresa (Ati) composta insieme ad Alstom dal Consorzio Integra, Icop, Euroferroviaria, con progettista indicato il Raggruppamento Temporaneo Systra Sotecni, Sws Engineering. Alstom ed Eav hanno reso noto oggi che il contratto stipulato ieri tra il Raggruppamento e l’Ente Autonomo Volturno S.r.l., operatore del trasporto pubblico della Regione Campania, ha il valore di 292 milioni di euro e prevede la realizzazione, su oltre 140 chilometri di linea delle linee vesuviane, di un innovativo sistema di segnalamento con le soluzioni Accm e Ertms, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni oggi disponibile.

Gli impianti

In questo quadro, inoltre, le due società sottolineano che è previsto l’adeguamento degli impianti ferroviari e tecnologici e delle opere infrastrutturali – stazioni, gallerie, opere d’arte – per la tratta Castellammare-Sorrento permettendo una capacità massima di traffico di un treno ogni dodici minuti. Il progetto comprende anche una soluzione Alstom per le Sottostazioni Elettriche che consente di risparmiare energia e costi reimmettendo nella rete elettrica oltre il 99% dell’energia generata dalla frenata dei rotabili. I lavori saranno realizzati entro giugno 2026 e verranno svolti solo di notte e quindi senza nessuna interruzione del servizio per gli utenti.

“Siamo lieti di poter contribuire a dare nuovo impulso alla mobilità dell’area metropolitana di Napoli con il nostro sistema di segnalamento Ertms sugli oltre 140 chilometri della linea” ha commentato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e presidente e ad di Alstom Ferroviaria. Il top manager spiegato che il “sistema proposto risponde alle specifiche tecniche richieste dall’Unione Europea ed alle norme Cenelec per la sicurezza ferroviaria, garantendo i più elevati standard di sicurezza. Il contratto firmato con Eav conferma ulteriormente la competenza di Alstom nella mobilità suburbana”.